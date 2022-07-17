Пашинян встретился с Сергеем Нарышкиным

В Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщила пресс-служба премьера.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью. Были упомянуты процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа.

Пашинян отметил, что визит Нарышкина стал еще одной хорошей возможностью для обсуждения вопросов повестки армяно-российских союзнических отношений.



Нарышкин же отметил факт политического диалога между Арменией и Россией на высоком уровне, который способствует развитию и укреплению сотрудничества в различных сферах.