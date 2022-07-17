Микаил Джаббаров заявил о новом проекте

Согласно договору, подписанному между «Азербайджанской промышленной корпорацией» и немецкой компанией Achenbach Buschhütten, создается совместное предприятие по производству алюминиевой продукции. Об этом сообщил журналистам министр экономики Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в рамках проекта в Гяндже планируется производство алюминиевой прокатной продукции с годовой производственной мощностью 105 тыс. тонн и вложение инвестиций в размере $132 млн на первом этапе проекта.

«Это будет способствовать созданию более 800 новых рабочих мест, развитию алюминиевой промышленности, повышению ее конкурентоспособности и расширению экспортных возможностей», - отметил министр.