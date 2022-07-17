Россияне вторглись в Украину, используя карты из прошлого века СБУ
Часть российских войск зашла в Украину с картами 1969 года. Об этом сегодня заявила Служба безопасности Украины, обнародовав несколько снимков карт.
В СБУ говорят, что обнаружили их на "временно оккупированных территориях Харьковской области". В частности, такими картами пользовалась 138-я гвардейская мотострелковая бригада.
Например, на картах полностью отсутствует Салтовский жилой массив Харькова, который застраивался с начала 1970-х годов и который сейчас является одним из самых больших районов города (в течение февраля и марта он несколько раз обстреливался).
Также на картах отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, построенные в 1970-е. А государственная граница между Украиной и Россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было - в 1969 году Украина и Россия входили в состав СССР, и идея военного конфликта между ними была абсурдной.