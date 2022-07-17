Часть российских войск зашла в Украину с картами 1969 года. Об этом сегодня заявила Служба безопасности Украины, обнародовав несколько снимков карт.

В СБУ говорят, что обнаружили их на "временно оккупированных территориях Харьковской области". В частности, такими картами пользовалась 138-я гвардейская мотострелковая бригада.