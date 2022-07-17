Одна из главных проблем, с которой постоянно сталкивается бизнес в Азербайджане, – это дефицит профессиональных кадров. Крупные компании страны решают эту проблему либо привлекая иностранных специалистов, либо за счет подготовки собственных кадров.

Одной из компаний, которая выбрала второй – более сложный, но однозначно более перспективный путь, является “166 Грузоперевозки и Логистика”, являющаяся признанным азербайджанским брендом в сфере логистики, которая уже четвертый год подряд проводит собственную программу стажировки.