Кто хочет работать в компании «166»? Надо учиться! Компания «166 Грузоперевозок и Логистика» запускает очередную программу стажировки
Одна из главных проблем, с которой постоянно сталкивается бизнес в Азербайджане, – это дефицит профессиональных кадров. Крупные компании страны решают эту проблему либо привлекая иностранных специалистов, либо за счет подготовки собственных кадров.
Одной из компаний, которая выбрала второй – более сложный, но однозначно более перспективный путь, является “166 Грузоперевозки и Логистика”, являющаяся признанным азербайджанским брендом в сфере логистики, которая уже четвертый год подряд проводит собственную программу стажировки.
Как сообщили haqqin.az в компании, на новую программу стажировки “166 Академия Логистики - 2022” могут претендовать студенты четвертого курса, а также студенты, готовящиеся получить степень магистра. Кандидаты, которые успешно пройдут стажировку, получат большой опыт как в сфере логистики, так и в других видах трудовой деятельности.
Программа стажировки "166 Академия Логистики - 2022" предусматривает подготовку по следующим специальностям компании:
• Человеческие ресурсы
• Интеллектуальное управление транспортом
• Маркетинг и развитие бизнеса
• Аналитика данных
• Юридический отдел
• Бухгалтерия и финансы
• Корпоративные операции
• Call Center
• Корпоративные продажи
• Информационные технологии
• Поставки
• Снабжение
Процесс приема состоит из трех этапов – заполнение электронного заявления, тестовый экзамен и собеседование. Кандидаты могут подать заявку на регистрацию, перейдя на рекрутинговый портал hr.166.az.
Последняя дата приема заявок - 15.08.2022.
Следует отметить, что в рамках программы стажировки участникам выплачивается заработная плата.
На программу стажировки “166 Академия Логистики”, которая проводится с 2019 года, уже поступило в общей сложности более 4 200 заявок. Из них на стажировку были приняты 153 кандидата, которые успешно прошли все этапы приема на программу стажировки, большинство из которых работает в различных департаментах компании “166 Грузоперевозок и Логистики”.