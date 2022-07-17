Как сообщили haqqin.az в Генеральной прокуратуре, в ходе расследования было установлено, что 14 июля 2022 года Расиля Арифгызы под предлогом выдачи аттестата привела с помощью своего служебного водителя ученицу 9-го класса Г.Алиеву (имя условное) к себе домой. Выходя за рамки своих служебных полномочий, вопреки воле девочки Расиля Арифгызы отобрала ее мобильный телефон и отправила данные с телефона на мобильные телефоны близких родственников девочки, тем самым нанеся ущерб правам и законным интересам подростка.

По факту избиения ученицы 9-го класса школы-лицея № 4 заместителем главы Исполнительной власти Ленкоранского района Расилей Арифгызы и директором этой школы Егяной Аскеровой в Ленкоранской районной прокуратуре начато расследование.

По заключению проведенной судебно-медицинской экспертизы на теле Гюнель Алиевой были зафиксированы увечья. По факту возбуждено уголовное дело по статье 309.1 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана.

В то же время в Исполнительную власть Ленкоранского района и Ленкорань-Астаринское региональное управление образования направлены соответствующие представления для принятия мер в отношении замглавы ИВ Расили Арифгызы и директора школы Егяны Аскеровой.

Общественность будет дополнительно проинформирована по итогам всестороннего и объективного расследования.

Напомним, ранее haqqin.az опубликовал статью на основе жалобы матери подростка «Скандал в Ленкорани: замглавы исполнительной власти жестоко избила девушку-подростка и шантажировала ее родителей», в которой подробно описывалась история с избиением школьницы Гюнель Алиевой.