Главный тренер «Цюриха»: «Разгромная победа «Карабаха» над «Лехом» нас не напугала»

«Меня не пугает разгромная победа «Карабаха» над «Лехом», - говорит немецкий специалист. - Первую игру в Познани я видел вживую, вторую – по ТВ. Несмотря на быстрый пропущенный гол, «Карабах» не растерялся и победил 5:1. Это хороший результат, но он меня не напугал.

Да, мы проиграли первый матч в чемпионате Швейцарии со счетом 0:4. Результат нашей игры с «Янг Бойз» не соответствует игре. У нас были моменты забить. Атмосфера в команде хорошая. Мы полностью сфокусированы на завтрашней встрече.

Мы проанализировали «Карабах». Эта команда сильна в зоне нападения. Зубир, Кади… Постараемся компактно обороняться и использовать свободные зоны на контратаках».