Газпром начал отключать европейские страны от газа

Российская энергетическая компания «Газпром» объявила о форс-мажорных обстоятельствах, которые не позволяют ей поставить газ как минимум одному крупному европейскому импортеру, сообщает Reuters.

Агентство проанализировало письмо компании от 14 июля, которое не было опубликовано для широкой публики. Согласно ему, «Газпром» заявил о невозможности выполнить свои обязательства по поставкам газа из-за «чрезвычайных обстоятельств, не зависящих от него».

Заявление относится только к поставкам, запланированным с 14 июля.

Точно неизвестно, какая страна будет отключена от газа. По словам торгового источника, имя которого не называется, в письме идет речь о поставках газа по «Северному потоку-1», основному газовому маршруту в Германию и за ее пределы.

Газпром пока не дал комментариев. Эксперты предполагают, что эта ситуация приведет к эскалации напряженности между Европой и Россией.