Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России. В него не будет входить газовое эмбарго. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, новый санкционный пакет в основном включает в себя разъяснение существующих правил и не вводит дополнительные ограничения на транспортировку энергоресурсов.

"Мы четко указывали на то, что если "Газпромбанк" будет в санкционном списке, то мы не сможем поддержать его. "Газпромбанк" не входит в только что поступившее к нам санкционное предложение, так как оно не содержит никаких ограничений на транспортировку энергоносителей", - заявил Сийярто.