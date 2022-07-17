Уволена замглавы Ленкорани, поднявшая руку на школьницу

Напомним, что в ходе расследования Генпрокуратуры было установлено, что 14 июля 2022 года Расиля Арифгызы под предлогом выдачи аттестата привела с помощью своего служебного водителя ученицу 9-го класса к себе домой. Выходя за рамки своих служебных полномочий, вопреки воли девочки Расиля Арифгызы отобрала ее мобильный телефон и отправила данные на мобильные телефоны близким родственникам, тем самым нанесла ущерб правам и законным интересам подростка.

Напомним, ранее haqqin.az опубликовал статью на основе жалобы матери подростка «Скандал в Ленкорани: замглавы исполнительной власти жестоко избила девушку-подростка и шантажировала ее родителей», в которой подробно описывалась история с избиением школьницы Гюнель Алиевой.