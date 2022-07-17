По делу армянского солдата, найденного с простреленной головой, есть задержанный

В Следственном комитете Армении выступили с заявлением, что в результате расследования обстоятельств смерти военнослужащего обязательной срочной службы Арсена Манукяна задержан его сослуживец.

В прокуратуру представлено ходатайство о возбуждении в отношении сослуживца А.Манукяна уголовного дела по признакам пунктов 2 и 3 части 2 статьи 522 УК – доведение военнослужащего до самоубийства.

Напомним, что ранее, 14 июля, военнослужащий срочной службы войсковой части N Минобороны Армении Арсен Манукян, находясь на боевой позиции, нанес себе смертельное огнестрельное ранение в голову из закрепленного за ним автомата АКМ.