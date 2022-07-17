Судьба директора школы Ленкорани повисла на волоске

Генеральная прокуратура направила соответствующие представления в исполнительную власть Ленкоранского района и Ленкорань-Астаринское региональное управление образования для принятия мер, предусмотренных законом, в отношении заместителя главы ИВ Ленкоранского района Расили Арифгызы и директора школы Егяны Аскеровой.

Заведуюший Ленкорань-Астаринского регионального управления образования Эльхан Наджафов сказал haqqin.az, что, если причастность Егяны Аскеровой к насилию над подростком подтвердится, она будет сурово наказана.

"Насколько известно, директор в своей объяснительной указала, что пыталась предотвратить происходящее, однако вместе с подростком оскорбили и ее. После того, как будет подтверждено участие Аскеровой в инциденте, будет принято решение в соответствии с законодательством”, - сказал Наджафов.