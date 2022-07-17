МИД Украины о возможном разрыве дипотношений с Беларусью

«Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее вооруженные силы пересекут границы нашего государства». Об этом в интервью Forbes заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, «никто не ставит под вопрос тот факт, что Беларусь является соучастницей войны в Украине».

«Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали сразу после начала войны. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины», - отметил Кулеба.