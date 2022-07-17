18:16

По инициативе Государственной противопожарной службы МЧС под девизом «Обеспечим пожарную безопасность вместе» было проведено показательное мероприятие с участием соответствующих учреждений SOCAR, а также структур исполнительной власти Сабаильского района Баку. Мероприятие прошло в посёлке Баилово, в 3-м добывающем районе Бибиэйбатского нефтегазодобывающего управления производственного объединения «Азнефть».

Государственной противопожарной службой МЧС при поддержке соответствующих учреждений и работников коммунальных служб была произведена очистка указанной территории от кустарников, камыша и отходов, приведены в безопасное эксплуатационное состояние нефте- и газопроводы, начаты масштабные работы по благоустройству с целью надежной защиты близлежащих жилых домов. Работы начались с очистки сухих кустарников и тростниковых участков в охранных зонах нефтяных скважин, станков-качалок и жилых домов. После этого были созданы защитные полосы в границах проходящих через территорию коммуникаций и высоковольтных линий электропередач, а территория очищена от бытовых отходов.

Общая площадь упомянутого участка составляет около 90 гектаров. На центральной нефтесборной станции, расположенной на площади 40 гектаров, есть 5 резервуаров для приема нефти с месторождений. В районе имеется 150 скважин, 70 станков-качалок, резервуары малого объема для сбора нефтяных отложений, коллектор и трубопроводы, газоперекачивающие и сепараторные устройства, печи подогрева нефти. Кроме того, по территории проходят высоковольтные линии электропередач от подстанции 110 кВ, принадлежащей ОАО «Азеришыг», и 325-миллиметровый газопровод среднего давления от поселковой газоочистной станции Бадамдар, принадлежащей ПО «Азеригаз».