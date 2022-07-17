Россия и Иран выведут отношения «на новый уровень»

«Россия и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства». Об этом 18 июля заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, Иран — важный партнер России.

«Отношения носят дружественный характер, имеют многовековую историю, развиваются весьма эффективно по самому широкому кругу направлений. Имеются у обеих сторон планы вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень — уровень стратегического партнерства. На этот счет готовится новый межгосударственный договор», — цитируют его «Известия».

Напомним, что сегодня, 18 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран проведет встречу с высшим руководителем Ирана Али Хаменеи.