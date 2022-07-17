В Баку полицейский вынес ребенка из горящего дома видео

Отдел информации

Вблизи станции метро Ази Асланова произошел пожар на 17-м этаже многоэтажного здания.

Дежурившие рядом сотрудники полиции вошли в горящее здание и спасли ребенка.