Россия заявила о взятии Северска, Украина отрицает

Российские войска заявили об установлении контроля над городом Северск в Донецкой области, а также о ведении боев в окрестностях города.

В свою очередь, начальник местной военной администрации Алексей Воробьев в интервью украинским СМИ отметил, что город по-прежнему находится под контролем Вооруженных сил Украины.

«Это все ложь. Я только оттуда - ездил развозить хлеб. Все под контролем Вооруженных сил Украины. Северск - это Украина», - отметил он.