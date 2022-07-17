В Баку судят мошенника-психиатра из Лерика

В ближайшие дни перед судом предстанут врач-психиатр Лерикской районной центральной больницы Балаш Тахмазов и житель города Ширван Адиль Зарбиев, обвиняемые в мошенничестве. Как сообщает haqqın.az, предварительное следствие по уголовному делу завершено.

Материалы направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело передано судье Фаику Ганиеву. Подготовительное заседание суда назначено на 25 июля.

Отмечается, что Адиль Зарбиев, житель города Ширван, обманул группу жителей Сабирабадского района и города Ширван, сказав, что поможет им в назначении степени инвалидности через своих знакомых, работающих в Министерстве труда и социальной защиты населения. Таким образом, он получил 9 500 манатов. Также Зарбиев вступил в преступную связь с Балашем Тахмазовым, врачом-психиатром Лерикской районной центральной больницы, и обманным путем отобрал у ряда граждан около 6 тысяч манатов, пообещав им, что с помощью своих знакомых восстановит им степени инвалидности путем выдачи фальшивых справок о стационарном лечении.

Зарбиеву и Тахмазову предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана.