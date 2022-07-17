Гурбан Гурбанов о «Цюрихе», новичке из Бразилии и болельщиках «Карабаха»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов ответил на вопросы прессы перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со швейцарским «Цюрихом». Игра состоится завтра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

«У нас было около недели, чтобы подготовиться к игре с «Цюрихом», - говорит наставник агдамского клуба. - Постарались по максимуму использовать это время. Посмотрели их последнюю игру, в которой швейцарцы проиграли в своем чемпионате 0:4. Но пусть счет нас не обманывает. «Цюрих» - очень сильная команда, играющая по необычной схеме. Возможно, нам надо как никогда быть внимательными, не терять концентрацию.

Мы пока не очень хорошо знаем соперника. Узнаем лучше в ходе первой игры. Это чемпион Швейцарии, они обеспечили чемпионство за четыре тура до финиша, что говорит об их потенциале. «Цюрих» в прошлом чемпионате забил 89 голов, если не ошибаюсь. Это не мало. Надо быть очень внимательными в обороне. И быть готовыми к контратакам соперника.

Да, в «Цюрихе» есть изменения по сравнению с предыдущим сезоном. У этого явления бывают и плюсы, и минусы. У команды новый тренер, он очень опытный, тренировал сборную Австрии. С ним у «Цюриха» могут появиться новые стимулы.

Несмотря на то, что в «Цюрихе» новый наставник, судя по всему, клуб не будет отказываться от своей игровой системы. В Европе клубы легко находят замену ушедшим. Если бы у нас ушло 3-4 игрока, то это могло на нас негативно повлиять.

Не сказал бы, что «Цюрих» ослаб после изменений в составе. Сильные игроки остались. В нападении эта команда играет иначе в отличие от тех клубов, с которыми мы играли. Поэтому, возможно, в первой игре у нас будут трудности. Мы сами должны хорошо сыграть, а не смотреть на изменения в составе соперника».

Говоря о новом трансфере «Карабаха» - бразильце Жулио Ромао, Гурбан Гурбанов заявил, что верит, что новичок поможет команде.

«Пока я видел его вживую лишь один день. Является ли он заменой для Патрика Андраде, который ушел от нас? Мы не думали заменить именно Андраде. Если мы скажем новичку, что он должен играть как Андраде, это будет не совсем правильно. У Жулио Ромао немного другой типаж.

Он не так давно начал тренироваться. Верю, что принесет нам пользу. Он приехал из Европы, из Португалии, но опыт Лиги чемпионов – это другое. Не так легко адаптироваться. В любом случае сколько бы я про него ни рассказывал, вы составите свое впечатление, когда увидите его в игре сами».

Главный тренер «Карабаха» рад, что на завтрашний матч уже проданы практически все билеты и уверен, что болельщицкий фактор сыграет важную роль.

«Это говорит об интересе болельщиков к «Карабаху». Футболист растет, играя перед болельщиками. Поэтому мне бы хотелось, чтобы зрители всегда так заполняли стадион, в том числе и на матчах национального чемпионата. Это добавляет ответственности игрокам, меняет футболистов. Наши болельщики - номер 1! В матче с «Лехом» мы в этом снова убедились. Даже если проиграем, сделаем все, чтобы болельщики были довольны. Но мы верим в хороший результат.

В таких матчах я всегда расцениваю шансы команд как равные. Порой меня беспокоит очень сильная мотивация игроков. В подобных случаях футболист может перегореть и допустить грубые ошибки. Но в целом шансы равные.

Лига чемпионов отличается от всех турниров. Это главный турнир в клубном футболе. Все понимают, что здесь нельзя расслабляться. Надеюсь, что завтра мы сыграем еще лучше, чем с «Лехом».