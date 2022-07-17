Помощник Путина о переговорах с Украиной: они будут совершенно другими

«Условия Москвы будут «совершенно другие», если российско-украинские переговоры возобновятся». Об этом на брифинге заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что переговоры были прерваны «после принципиальной договоренности, которой делегации достигли на переговорах в Стамбуле, и после этого украинская делегация не поддерживала и не поддерживает никаких контактов с Россией».

«Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается», - сказал он.