Украинские разведчики вместе с Нацгвардией заявили о ликвидации в Харьковской области диверсионной группы морской пехоты Северного флота ВМФ России и взяли в плен одного из командиров, передает Украинская правда.

Как сообщили в ВСУ, в ходе операции командир взвода диверсионной группы был ранен и взят в плен.

По информации разведки, им оказался уроженец Запорожской области 33-летний Станислав Трутнев.

«Это военнослужащий 140 отряда спецназначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ России (в/ч 69068, Видяево, Мурманской области). Ранее был откомандирован в Сирию. В настоящее время пленный находится в одном из медучреждений Украины», - добавили в ведомстве.