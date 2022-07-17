Исмаилова задушила своего 70-летнего мужа и отправилась в тюрьму

Завершился судебный процесс по уголовному делу 61-летней жительницы Баку Инессы Исмаиловой, обвиняемой в убийстве своего 70-летнего мужа.

Как сообщает haqqın.az, инцидент произошел 9 мая 2021 года. Исмаилова, которая собиралась отпраздновать 9 мая со своими подругами, разозлилась, когда ее муж, Рашид Ахундов, явился домой пьяным, тем самым нарушив ее планы. Между супругами начался конфликт. Женщина, воспользовавшись, что Ахундов находился под воздействием алкоголя, повалила его на пол и принялась душить цепочкой, которая была на шее мужчины. Оставив тело в коридоре, Исмаилова вместе с друзьями отправилась в ресторан. Вернувшись ночью домой, она сняла с тела мужа цепочку и спрятала ее, чтобы скрыть следы совершенного преступления. После этого она вызвала скорую помощь.

Исмаиловой предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подсудимая вину по предъявленному ей обвинению не признала. В своих показаниях она сообщила, что познакомилась с Ахундовым в 2009 году в социальной сети, а через год они поженились и жили дружно. В официальный брак Ахундов и Исмаилова вступили в 2018-м. Родственники мужчины рассказали, что он вышел на пенсию в 2018 году, размер которой составлял 2300 манатов в месяц.