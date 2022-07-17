Самир Нуриев представил нового главу Гостаможни

Он отметил, что основной целью этих реформ является дальнейшее совершенствование управления, достижение прозрачности в работе государственных органов. Самир Нуриев довел до внимания коллектива поручения главы государства, связанные с выполнением задач, поставленных перед таможенными органами.

В ходе мероприятия Самир Нуриев подчеркнул, что под руководством президента Азербайджана во всех сферах государственного управления проводятся кардинальные реформы.

Глава Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев представил коллективу Государственного таможенного комитета Шахина Багирова, назначенного на должность первого заместителя председателя ГТК, которому была поручена должность исполняющего обязанности председателя.

Исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета Шахин Багиров в свою очередь выразил благодарность Ильхаму Алиеву за оказанное высокое доверие.

Он подчеркнул, что вместе со своими коллегами, работающими в таможенной службе, мобилизует все возможности для оправдания доверия главы государства и приложит все усилия для достижения качественных изменений в деятельности таможенных органов.