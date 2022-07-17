Эрдоган предупредил Швецию и Финляндию

«Анкара не одобрит заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО в случае невыполнения обязательств, взятых ими в сфере борьбы с терроризмом. В подобном случае мы заморозим процесс принятия в Альянс». Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабмина Турции в понедельник в Анкаре, передает «Анадолу».

Глава турецкого государства обратился к итогам последнего саммита НАТО в Мадриде, в ходе которого Турция на самом высоком уровне продемонстрировала отношение к кризисным ситуациям.

Эрдоган отметил, что в особенности Швеция на данном этапе не демонстрирует позитивного подхода к вопросам.

«Наша позиция четко обозначена. Дальнейший выбор за самими странами», - подчеркнул он.