Ошеломляющий успех азербайджанских школьников

С 10 по 18 июля 2022 года в Швейцарии была организована онлайн международная олимпиада по физике.

Азербайджанские школьники успешно выступили на олимпиаде, завоевав 2 бронзовые медали и 1 поощрительную награду.

Так, бронзовые медали получили учащийся XI класса лицея имени академика Зарифы Алиевой при Министерстве образования Эшгин Алиев и учащийся X класса физико-математического и информатического лицея при Министерстве образования Садык Садыхзаде.

В свою очередь, Рафсан Хабибуллаев, учащийся 11 класса средней школы «Юные таланты» при Бакинском государственном университете, получил поощрительную награду.