Зеленский внес в Раду представление на увольнение главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ), пишет УП.

Как указано в документе, представлять его на пленарном заседании Верховной Рады будет представитель президента Украины в Конституционном суде Украины нардеп от «Слуги народа» Федор Вениславский. Вопрос увольнения Баканова будет первым пунктом повестки дня на ближайшем пленарном заседании.

Напомним, что накануне в эфире национального телемарафона заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.