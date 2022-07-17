Генпрокурор Украины не согласна с увольнением

«Я не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением президента – президент в своем праве принимать решения, в том числе сейчас обсуждаемое. Процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом». Об этом в Facebook написала отстраненная указом Зеленского от должности генпрокурора Украины Ирина Венедиктова.

Венедиктова заявила, что пока не обсуждала вопрос своего отстранения ни с одним человеком и воздерживается от комментариев.

«Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Иными словами, как только завершится стадия «урегулирования» сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий», - добавила она.

В то же время, как сообщили «Украинской правде» источники в Офисе генерального прокурора, Венедиктова не согласна с решением о своем отстранении и в понедельник была на рабочем месте.

По словам собеседников, на 10 часов утра Алексей Симоненко, на которого возложено исполнение обязанностей генпрокурора, хотел провести рабочее совещание. Находившаяся в офисе Венедиктова изъявила желание принять в нем участие. Симоненко был против этого, и совещание не состоялось.