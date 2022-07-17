Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с находящимся с визитом в Баку комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

На встрече было подчеркнуто, что подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере» открывает большие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества по различным направлениям в энергетической сфере.

На мероприятии обсуждались вопросы расширения Южного газового коридора, сотрудничества в области декарбонизации, энергетического перехода, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, электроэнергии, технологий «зеленой энергии».