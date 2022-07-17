Отдел информации 22:02

В момент переговоров президентов Турции, Ирана и России, которые проходят в Тегеране в трех- и двухстороннем форматах, из севера Сирии поступает тревожная информация. Как сообщает турецкий телеканал «А Хабер», после поднятия сирийских флагов над позициями террористов РПК/ОНС в районе Айн-эль-Араб, расположенном в нескольких сотнях метров от государственной границы с Турцией, присутствие подразделений регулярной армии Сирии замечено также вдоль линии соприкосновения вокруг города Манбидж.

Сообщается о сирийских флагах на зданиях, которые «Сирийские демократические силы» (альянс боевиков РПК/ОНС) превратили в Манбидже в свою штаб-квартиру. Важно отметить, что эти здания находятся в 300-400 метрах от позиций оппозиционной «Сирийской национальной армии», поддерживаемой Турцией. Напомним, что после того, как Турция объявила о подготовке к новой военной операции с целью создания на севере Сирии 30-километровую зону безопасности, между режимом Башара Асада и «Сирийскими демократическими силами» прошли секретные переговоры, посредником которых выступила Россия.

Стороны договорились, что, в случае нападения Турции, сирийская армия поддержит боевиков РПК/ОНС, а также разместит свои подразделения в северных районах, контроль над которыми Башар Асад полностью утратил десять лет назад. В результате, сирийская армия направила танки, бронетехнику и солдат в Манбидж, Тель-Рифат и Айн-эль-Араб – то есть, именно в те районы, которые Турция планирует зачистить от курдских боевиков. Следует отметить, что военное присутствие в регионе наращивают также США, Россия и Иран. Выходящее в США издание Al Monitor сообщает, что на севере Сирии, в районе Идлиба, становятся все более активными боевые столкновения «Сирийской национальной армии», поддерживаемой Асадом и Россией, с протурецкой группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам». Сообщается, что в последние дни ВВС Сирия и России увеличили число ударов по подразделениям сирийской оппозиции, базирующихся в Идлибе. Одновременно группировки сирийской оппозиции все чаще наносит удары по армии Асада.