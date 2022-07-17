Боррель написал о встрече Байрамова и Мирзояна

«Встреча в Тбилиси между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном является важным шагом на пути к всестороннему урегулированию». Об этом в Twitter написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, нормализация, примирение могут быть достигнуты только путем прямого диалога.

«Европейский союз заинтересован в поддержке мирного, безопасного и процветающего Южного Кавказа», - подчеркнул он.