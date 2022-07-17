Эрдоган отправился в Иран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Иран с официальным визитом, передает «Анадолу».
Президента Эрдогана в поездке сопровождают министр национальной обороны Хулуси Акар, министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и другие официальные лица.
Завтра, 19 июля, в Тегеране состоится седьмое заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном под председательством президентов Эрдогана и Раиси.
На заседании Совета, которое состоится с участием соответствующих министров, будут рассмотрены во всех аспектах турецко-иранские отношения и обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для улучшения двустороннего сотрудничества.
В ходе встреч состоится обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, а также двусторонним отношениям.
Президент Турции также примет участие в седьмом Трехстороннем саммите в рамках Астанинского формата при участии президента России Владимира Путина и президента Ирана Ибрагима Раиси.
На саммите предполагается обсуждение вопросов относительно текущей ситуации в Сирии, борьбы с террористическими организациями, представляющими угрозу безопасности региона, усилий по политическому урегулированию, гуманитарной ситуации и добровольного возвращения сирийцев в их страну.