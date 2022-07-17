Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Иран с официальным визитом, передает «Анадолу».

Президента Эрдогана в поездке сопровождают министр национальной обороны Хулуси Акар, министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и другие официальные лица.

Завтра, 19 июля, в Тегеране состоится седьмое заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном под председательством президентов Эрдогана и Раиси.

На заседании Совета, которое состоится с участием соответствующих министров, будут рассмотрены во всех аспектах турецко-иранские отношения и обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для улучшения двустороннего сотрудничества.