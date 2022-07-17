Главный разведчик России о том, почему он приехал в Армению после директора ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что его визит в Армению не связан с состоявшимся ранее посещением Еревана директором ЦРУ США Уильямом Бёрнсом, передает Армения сегодня.

«Мой визит в Ереван точно не связан с приездом сюда моего американского коллеги. Но я не исключаю, что его визит как раз связан с моей повесткой», — сказал он с улыбкой.

Напомним, что ранее 15 июля директор ЦРУ США посетил Армению. В Ереване он провел переговоры с премьер-министром и секретарем Совбеза Армении.