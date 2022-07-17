Владимир Путин высказал открытое неудовольствие работой своего сослуживца еще с дрезденских времен Сергея Чемезова. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России заявил о чрезвычайно скромных достижениях государственной корпорации «Ростех», во главе которой с 2007 года стоит Чемезов.

Когда-то они вместе работали в дрезденской резидентуре КГБ и даже жили в одном доме. Когда в 1996 году Путин перебрался в Москву и стал работать в Управлении делами президента, он позвал к себе Чемезова начальником одного из отделов. С тех пор, по мере возвышения Путина, гладко шла карьера и у его товарища. Была даже информация, что в 2005 году президент предлагал другу возглавить ФСБ, но тот предпочел оставаться на более безопасных и прибыльных позициях во главе «Рособоронэкспорта», который чуть позже разросся до «Ростеха».

После того, как на днях в срочном порядке была собрана Госдума на внеочередное заседание и утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в должности зампреда правительства, многие решили, что влияние Чемезова еще усилилось: Мантуров выходец из его корпорации. Но Путин, видимо, решил показать, что это его, президентское решение, а не лоббистские успехи главы «Ростеха». Тем более, что к тому накопились вопросы.

На Совете по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин произнес речь, из которой следует, что он отдает себе отчет в том, что санкции грозят загнать Российскую Федерацию в глубокую яму.

«Против нашей страны намеренно используются не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам… Нам пытаются выставлять преграды, чтобы сдержать развитие России. Это огромный вызов для нашей страны, но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в растерянности или, как наши «доброжелатели» предрекают, «отступать на десятилетия назад» – наоборот! Осознавая колоссальный объем трудностей, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические решения и заделы, разработки отечественных инновационных компаний. Я понимаю, что это сложная задача. Ясно, что мы не можем оторвано от мира развиваться. Но так и не будет. В современном мире невозможно циркулем обвести и выставить огромный забор – это невозможно».