Путин злится, что Чемезов не Геракл что там у соседей
Владимир Путин высказал открытое неудовольствие работой своего сослуживца еще с дрезденских времен Сергея Чемезова. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России заявил о чрезвычайно скромных достижениях государственной корпорации «Ростех», во главе которой с 2007 года стоит Чемезов.
Когда-то они вместе работали в дрезденской резидентуре КГБ и даже жили в одном доме. Когда в 1996 году Путин перебрался в Москву и стал работать в Управлении делами президента, он позвал к себе Чемезова начальником одного из отделов. С тех пор, по мере возвышения Путина, гладко шла карьера и у его товарища. Была даже информация, что в 2005 году президент предлагал другу возглавить ФСБ, но тот предпочел оставаться на более безопасных и прибыльных позициях во главе «Рособоронэкспорта», который чуть позже разросся до «Ростеха».
После того, как на днях в срочном порядке была собрана Госдума на внеочередное заседание и утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в должности зампреда правительства, многие решили, что влияние Чемезова еще усилилось: Мантуров выходец из его корпорации. Но Путин, видимо, решил показать, что это его, президентское решение, а не лоббистские успехи главы «Ростеха». Тем более, что к тому накопились вопросы.
На Совете по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин произнес речь, из которой следует, что он отдает себе отчет в том, что санкции грозят загнать Российскую Федерацию в глубокую яму.
«Против нашей страны намеренно используются не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам… Нам пытаются выставлять преграды, чтобы сдержать развитие России. Это огромный вызов для нашей страны, но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в растерянности или, как наши «доброжелатели» предрекают, «отступать на десятилетия назад» – наоборот! Осознавая колоссальный объем трудностей, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические решения и заделы, разработки отечественных инновационных компаний. Я понимаю, что это сложная задача. Ясно, что мы не можем оторвано от мира развиваться. Но так и не будет. В современном мире невозможно циркулем обвести и выставить огромный забор – это невозможно».
На фоне этого осознания ему, очевидно, хотелось бы опереться на упомянутые «суверенные технологические решения и заделы», да только где ж их взять? Дело в том, что госкорпорации в России создавались не только и не столько для того, чтобы толкать научно-технический прогресс, а для того, чтобы генерировать прибыль. Поэтому и на посты во главе этих компаний ставились самые близкие и верные Путину люди.
Они в рекордные сроки обрастали миллиардными состояниями, ну а то, что эффективность корпораций оставляет желать лучшего, так ведь откуда ей взяться, когда предпочтение отдается лояльным, а не толковым.
В ситуации санкционных ограничений, прежде всего на высокотехнологичную продукцию, «Ростех» мог бы рассчитывать на первоочередную государственную поддержу и новые сладкие бюджетные потоки, но Путин дал знать, что ему эти намерения известны: «Сейчас будут говорить, что им, «Ростеху», финансирования не хватает, но я знаю, что там происходит».
Несмотря на рост антизападной риторики в последние годы, никто всерьез не верил, что дойдет до открытого и такого масштабного разрыва отношений с Западом, который был источником современных технологий. Но вот этот момент настал усилиями самого Путина, и теперь надо бы заместить выбывшее качество и количество, но Россия к этому совсем не готова и готова уже никогда не будет.
Даже обидно за упреки Сергею Чемезову: он-то ни в чем не виноват. Верный соратник Путина наслаждался своим постом в совершенно других условиях, с перспективой тратить полученные миллиарды где-нибудь в Европе или в Соединенных Штатах. Теперь же вдруг от него и его корпорации требуют каких-то подвигов Геракла. С Гераклами в нынешней России еще хуже, чем с высокими технологиями.