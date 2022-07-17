Лапид отказался от поездки в Украину?

Журналисты израильского 14 канала выступили с утверждением, что с начала военных действий в Украине экс-глава МИД Израиля, ныне премьер-министр Яир Лапид дважды получал приглашение посетить с официальным визитом Киев, но политик не ответил на предложения.

«В первый раз Лапида пригласила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, с которой израильский политик, тогда занимавший пост главы МИДа, поддерживал связь. Второй запрос поступил Лапиду уже тогда, когда он стал премьер-министром.

Журналисты утверждают, что высокопоставленный источник заявил во время поездки премьер-министра в Париж, что Лапид «не исключает поездки в Киев и встречи с Зеленским – но только в том случае, если для этого будет повод».