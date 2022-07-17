МИД о Меморандуме между Азербайджаном и ЕС

«Меморандум о взаимопонимании еще больше укрепляет энергетическое партнерство между ЕС и Азербайджаном». Об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Официальный представитель ведомства отметила, что Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между ЕС и Азербайджаном в энергетической сфере, подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, является дорожной картой для дальнейшего сотрудничества и еще больше укрепляет энергетическое партнерство между ЕС и Азербайджаном.