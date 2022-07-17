Госдеп пригрозил Ирану

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, если Иран передаст России беспилотники, это повлечет ряд санкций со стороны Соединенных Штатов и других стран. Он отметил, что Вашингтон продолжает следить за ситуацией.

«Мы уже высказывали обеспокоенность относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», - цитирует его «Ъ».

Напомним, что 12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России до нескольких сотен беспилотников.