Ильгар Гусейнов, отдел экономики 00:29

На совещании Кабинета министров по итогам I полугодия 2022 года произошло событие, которое станет одним из ключевых в экономике Азербайджана на предстоящие годы. Министр экономики доложил президенту Ильхаму Алиеву, что по итогам согласований между «Азербайджанской промышленной корпорацией» (ASK) и германской компанией «Achenbach Buschhütten», недалеко от Гянджи, в рамках совместного азербайджано-германского предприятия, будет воссоздан Азербайджанский алюминиевый завод. Общий объем инвестиций составит $451 млн, а мощность восстановленного предприятия – 105 тысяч тонн алюминиевого проката в год.

Попадание в рыночную конъюнктуру Хотя цена за тонну алюминия снижается с пиковых значений марта 2022 года (3.528 долларов) до значений июня прошлого года (2.396 долларов), спрос на цветные металлы по мнению экспертов еще долгие годы будет превышать предложения. В глобальном масштабе эта отрасль в течение последнего десятилетия оставалась недоинвестированной, главным образом, из-за Китая, который постоянно пополняет свои запасы, скупая алюминиевый прокат по всему миру. Вторым серьезным фактором, влияющим на цены алюминия, является галопирующая инфляция: в США потребительская инфляция весной этого года достигла уровня 1982 года, а производственная инфляция в Германии пробила рекорд 70-летней давности, достигнув 25-процентной отметки. Поэтому запуск Азербайджанского алюминиевого завода с планами восстановления Гянджинского глиноземного завода, происходят в самый подходящий момент. Возвращение спустя столетие Важно напомнить, что Гянджинский (в советское время, Кировабадский – ред.) глиноземный комбинат был гордостью советского индустриального Азербайджана. В 1930-1931 годах в Гяндже был реализован проект экспериментального глиноземного завода мощностью 500 тонн в год. В 1933 году был введен в эксплуатацию опытный глиноземный завод. А в 1966–1997 годах на заводе производился глинозем из алунита, добывавшегося на Зейликском месторождении в Дашкесане. За указанный период на предприятии было переработано 18,4 миллиона тонн алунитовой руды и получено 2,1 миллиона тонн глинозема, 0,8 миллиона тонн удобрений и 4,5 миллиона тонн серной кислоты. В данный момент происходит оценка этих месторождений на предмет рентабельности восстановления их эксплуатации.

Кстати, производство серной кислоты – это ещё одно из промышленных нововведений в Азербайджане. В апреле 2021 года ООО Azersulfat начало строительство предприятия по производству серной кислоты в химико-промышленном парке Сумгаита. Мощность производства составит 60 тонн кислоты в сутки и порядка 20.000 тонн в год. После завершения работ по модернизации на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева, нефтяной кокс, являющийся сырьем для производства серной кислоты, будет производиться непосредственно в Азербайджане. Напомним, что серная кислота применяется в металлургии и нефтехимии, а в качестве электролита – в свинцовых аккумуляторах. Кроме того, она используется для получения различных минеральных кислот и солей, необходимых в производстве удобрений, химических волокон, красителей, дымообразующих и взрывчатых веществ, а также в нефтяной, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной и многих других отраслях.

С комплексом подобных предприятий Азербайджан становится на рельсы практической реиндустриализации, совмещающей стратегию импортозамещения и нового технологического уклада. В следствии локальных масштабов производства, азербайджанское предприятие четко вписывается в новую европейскую политику «экологического регулирования» и декарбонизации, поскольку европейские мощности по производству металлов с высоким уровнем выбросов либо становятся неконкурентоспособными, либо под давлением регуляторов закрываются. Этапы восстановления и рынок для Гянджинского комбината Но вернёмся к планам производства алюминия в Азербайджане. Восстановление работы завода рассчитано на три этапа. На первом, были проведены работы по исследованию и привлечению источников инвестиций для реализации проекта. Для оценки эффективности восстановления деятельности комбината была, в частности, привлечена аудиторская компания Deloitte & Touche, которая составила технико-экономическое обоснование. После чего началась подготовка к эксплуатации законсервированного оборудования, а также территории и коммуникаций для реализации следующих этапов проекта. На втором этапе начнется непосредственное производство алюминиевого проката, а также продолжены работы по реконструкции, капитальному ремонту и модернизации предприятия.