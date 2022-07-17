Зеленская приехала в Вашингтон и встретилась с Блинкеном

Первая леди Украины Елена Зеленская в рамках визита в США встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом она написала в своем Facebook.

«Я в США по приглашению первой леди Джилл Байден. Она посетила Украину в мае, чтобы лично увидеть и пообщаться с теми, кто из-за войны потерял дом, близких. Теперь мой черед говорить в США об украинских потребностях в нашем сопротивлении», - написала она.

Зеленская сообщила, что уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном.