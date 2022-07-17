Стрельба в Париже, есть погибший и раненые

В кальянной, расположенной в 11-м округе Парижа, произошла стрельба, передают французские СМИ.

По словам очевидцев, около 21:30 в понедельник, 19 июля, два человека вышли из автомобиля и открыли огонь по посетителям. В результате стрельбы погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения.

Тем не менее, глава полиции округа заявил, что один из двух нападавших задержан, но второй до сих пор находится на свободе.

«На данный момент мы не знаем их личности и мотивов их поступка», - говорится в заявлении полиции.