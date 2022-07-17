Байрактар: мы никогда не продадим России беспилотники

«Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также покупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы выстроили отношения с Украиной таким образом, что это выгодно обеим странам». Об этом в интервью CNN заявил управляющий директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар.

Он заявил, что никогда не допустит продажи беспилотников Bayraktar в Россию и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

«Мы этого не делали и не поставляли (беспилотники в Россию – ред.). И мы никогда этого не сделаем. Потому что мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем ее суверенитет и ее борьбу за независимость», - отметил он.