Зеленский анонсировал увольнение 28 должностных лиц СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал увольнение 28 должностных лиц Службы безопасности страны.

«Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Проходит кадровая ревизия Службы, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи – неудовлетворительные результаты работы», - сказал Зеленский.

Напомним, что 17 июля Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.