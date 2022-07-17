После того, как на антиукраинскую акцию обратил внимание глава Чечни Рамзан Кадыров, она стала одной из главных новостей минувшего дня.

Организация «Антинацистский израильский фронт» провела крупный митинг в поддержку военных действий России в Украине. Несколько сотен израильтян собрались у Генерального консульства России в городе Хайфа.

«Участники митинга держали в руках плакаты с отрицанием фашистской символики, выражали поддержку действиям РФ на Украине и осуждали нацистские проявления, - написал Кадыров в своем Telegram. - В ходе митинга звучали антинацистские лозунги, а также ставший широко известным и очень популярным во всём мире чеченский девиз справедливости и борьбы за правду: «АХМАТ-СИЛА!!! АЛЛАХУ АКБАР!!!»,

По словам лидера Чечни, прогрессивно мыслящие люди видят, как Запад и США открыто финансируют нацистский терроризм, поставляя тяжёлое вооружение бандеровским формированиям на Украине. И это не может оставить их равнодушными.

«По сути Америка и западные страны противостоят России руками украинских бандитов, - продолжил Кадыров, комментируя акцию в Израиле. - Их старания напрасны. Скоро настанет тот час, когда наши доблестные воины поставят жирную точку в этом конфликте, освободив Украину от бандеровской нечисти. АХМАТ-СИЛА!!!»