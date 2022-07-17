Байден поднял тему убийства Хашкаджи в ходе встречи с кронпринцем

Белый дом заявил о том, что президент США Джо Байден поднял тему убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в самом начале встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Он очень четко сказал, какую позицию он занимает по поводу смерти Джамаля Хашкаджи, его убийства, он упомянул об этом с самого начала их встречи», - заявила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.