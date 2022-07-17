США предупредили Китай о возможных попытках помочь России

«Вашингтон не оставит без внимания любые попытки Пекина оказать помощь России и примет соответствующие меры пресечения». Об этом в понедельник, 18 июля, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся. Не только со стороны США, мы работаем с десятками стран по всему миру», - цитируют его «Известия».

Прайс отметил, что на данный момент нарушений со стороны Пекина замечено не было, однако Штаты продолжают следить за развитием ситуации.