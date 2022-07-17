«Газпром» перестает поставлять газ в Европу

По крайней мере одна крупная энергетическая компания Европы получила от «Газпрома» письмо с объявлением о невозможности выполнить обязательства по поставкам топлива из-за форс-мажора, сообщает Reuters.

Письмо датировано 14 июля. Источник агентства утверждает, что речь идет о компании из Германии и касается поставок по газопроводу «Северный поток». При этом отмечается, что неисполнение обязательств объявлено с 14 июня, когда российская компания начала резко сокращать прокачку.

Поводом для таких действий в «Газпроме» называли отсутствие оборудования для компрессорной станции «Портовая». Глава компании Алексей Миллер утверждал, что заменить газотурбинный двигатель от Siemens невозможно и починить его своими силами Россия не может.

Ситуация осложнялась тем, что турбина, отданная в ремонт, оказалась на территории Канады, откуда ее вывоз был запрещен санкциями. В ходе переговоров властям Германии удалось разрешить ситуацию, и турбина вернется в Россию, но сохраняется вопрос по поводу ремонта других турбин.