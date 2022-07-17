Интеллектуальная схватка Джахангирли с Макаляном на страницах известного журнала Канады

Эта публикация стала ответом на статью армянского эксперта Вруйра Макаляна «Международная справедливость для Армении», напечатанную некоторое время назад в этом же издании, в которой автор требовал от правительства Канады поддерживать позицию Армении по Карабах у только потому, что этнические армяне в этом регионе составляют большинство.

В последнем номере журнала Policy Options, который издает Институт общественно-политических исследований Канады, опубликована статья Анара Джахангирли «Объективная роль и беспристрастное посредничество Канады важны для стран, пострадавших в межнациональных конфликтах».

В своей публикации Макалян, аргументируя тридцатилетнюю оккупацию азербайджанских земель стремлением Армении «защитить карабахских братьев», обвинил Азербайджан в нарушении прав армянских военнослужащих, попавших в плен в ходе 44-дневной войны, и обратился к правительству Канады с призывом применить санкции против ряда высокопоставленных официальных лиц Азербайджана.

В ответной статье Анар Джахангирли отметил бесцеремонность призывов Макаляна, подчеркнув, что «попытки различных заинтересованных групп добиться, чтобы Канада отдавала в своей внешней политике предпочтение той или иной стороне, прежде всего, наносят ущерб глобальной позиции Оттавы».

По мнению автора, любые территориальные претензии к Азербайджану, аргументированные озабоченностью судьбой и безопасностью того или иного этноса, компактно проживающего в этой стране, выглядит по-дилетантски несерьезно.

«Во-первых, - пишет автор, - президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял о гарантиях безопасности и защите прав армян, равно как и других этнических групп, проживающих в многонациональном и многоконфессиональном Азербайджане. А, во-вторых, на фоне тридцатилетней оккупации и таких военных преступлений Армении, как хладнокровное убийство 613 азербайджанских женщин, детей и стариков в карабахском селе Ходжалы, призывы армянского эксперта к правительству Канады применить санкции против ряда высокопоставленных лиц Азербайджана звучат кощунственно и лицемерно. Призывать надо к тому, чтобы бывший президент Армении Серж Саргсяна, открыто признавшийся в геноциде мирного азербайджанского населения, оказался на скамье подсудимых Гаагского международного трибунала».

Анар Джахангирли уличает Макаляна, сетующего на бесправное положение армянских военнопленных, в грубом передергивании фактов.

«Следует понимать, - подчеркивает Джахангирли, - что лица, все еще содержащиеся в Азербайджане, обвиняются в переходе азербайджанской границы в декабре 2020 года, вопреки трехстороннему заявлению, положившему конец второй Карабахской войне. Речь идет не о военнопленных, а о диверсантах и террористах, осуществляющих диверсии против Азербайджана в мирное время».

При этом автор напоминает читателям Policy Options, что Армения до сих пор так и не предоставила информации о более чем четырех тысячах азербайджанских солдат, которые еще с 90-х годов прошлого века считаются пропавшими без вести.

«Последовательно поддерживая мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и устраняя преграды, тормозящие политический диалог Баку и Еревана, Канада остается верной своим духовными ценностям, - пишет Анар Джахангирли. – В соответствии с ними, Оттава должна поддержать Азербайджан в разминировании освобожденных от оккупации территорий, восстановлении разрушенных городов и сел, а Армению – в её попытках выйти из тяжелого экономического положения. Недавно Канада объявила об открытии посольства в Армении, и теперь в Азербайджане также ждут открытия дипломатического представительства этой страны, что станет очередным позитивным вкладом Канады в установление долгосрочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа».