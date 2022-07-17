Политолог Татьяна Становая: Путин верит в победу в Украине

У президента РФ Владимира Путина сложился план военных действий, конечная цель которого не только капитуляция Киева, но и установление нового миропорядка. Об этом, как передает Русская служба BBC, пишет политолог Татьяна Становая в колонке для The New York Times.

По мнению Становой, российский президент Владимир Путин преследует сразу три цели.

Первая цель – взятие под контроль Донецкой и Луганской областей Украины, а также сухопутного коридора в Крым. Второй пункт плана – капитуляция Киева, третий – построение нового миропорядка.

"В конце мая Путин поверил в победу в долгосрочной перспективе, и у него с тех пор есть четкий план действий, который выходит далеко за пределы Украины", - отмечается в публикации.