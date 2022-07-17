Начинается Великое возвращение: зангиланцы переселяются на родную землю

С 19 июля начинается переселение первой группы граждан в село Агалы Зангиланского района, построенное на основе концепции «Умное село». Всего планируется в четыре этапа переселить 41 семью. На первом этапе переедут 10 семей. Для около 200 переселенцев в селе Агалы будут созданы все условия. Об этом заявил во вторник журналистам специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев на церемонии проводов переселенцев.

По его словам, весь процесс переселения находится под непосредственным контролем главы азербайджанского государства. Граждане поселятся в Агалы в качественных домах, оснащенных «умными» технологиями.

Вопросы трудоустройства, социальные, образовательные и медицинские вопросы переселенцев будут решать соответствующие учреждения. На сегодняшний день насчитывается 1 457 жителей села Агалы. Из них 1 357 человек изъявили желание вернуться в село, отметил Гаджиев.