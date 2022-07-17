Представители «Азеригаз» пришли к жителям Наримановского района

Начальник отдела по расследованию жалоб «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев, поприветствовав участников акции, отметил, что главная цель проведения подобных акций – быть рядом с гражданами, выслушать их предложения, рассмотреть жалобы и обращения на месте.

Вопросы граждан были связаны с низким давлением газа, заменой старого счетчика на новый, индивидуальной газификацией и т.д.

Ответственные сотрудники ПО побывали в доме Заура Мамедова, брата шехида Асифа Мамедова, обратившегося в связи с низким давлением газа, на месте изучили его жалобу. В его квартире было проведено техническое обслуживание газового оборудования. Заур Мамедов выразил благодарность руководству ПО за организацию подобных акций.