Представители «Азеригаз» пришли к жителям Наримановского района
Очередная акция «Открытый микрофон», организованная ПО «Азеригаз», прошла 18 июля в Наримановском районе Баку (пос. Монтино).
Начальник отдела по расследованию жалоб «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев, поприветствовав участников акции, отметил, что главная цель проведения подобных акций – быть рядом с гражданами, выслушать их предложения, рассмотреть жалобы и обращения на месте.
Вопросы граждан были связаны с низким давлением газа, заменой старого счетчика на новый, индивидуальной газификацией и т.д.
Ответственные сотрудники ПО побывали в доме Заура Мамедова, брата шехида Асифа Мамедова, обратившегося в связи с низким давлением газа, на месте изучили его жалобу. В его квартире было проведено техническое обслуживание газового оборудования. Заур Мамедов выразил благодарность руководству ПО за организацию подобных акций.