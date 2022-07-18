Купили квартиры в «Белом городе» – остались на улице

Владельцы квартир в строящемся доме в «Белом городе» уже много лет не могут их получить. Об этом haqqin.az сообщили сами пострадавшие. По словам жалобщиков, жилое здание Era Tower, строительство которого началось в 2013 году, до сих пор не сдано законным жильцам. Строительство упомянутого 22-этажного дома почти полностью остановлено уже три года. В ответ на претензии жителям объяснили, что деньги, выделенные на строительство дома, потрачены на другие цели (!). По этой причине 40-50 жителей до сих пор не могут получить квартиры, деньги за которые ежегодно выплачивали. По словам заявителей, некоторые из них годами арендуют жилье.

Жильцы говорят, что хотели приобрести квартиры в «Белом городе», потому что здания там надежные и безопасные. Покупателям также вручили карты Era Tower, они гарантируют, что квартиры, которые люди ждут годами, не будут проданы третьим лицам.

Среди жалобщиков есть и те, кто заплатил за жилье более шести лет назад. Все квартиры в недостроенном здании проданы. При этом, по словам покупателей, здания, строительство которых началось после данного инцидента, успешно построены. Они неоднократно обращались по этому поводу к проекту «Белый город» и руководству Era Tower. Было даже направлено письмо в Администрацию президента. Однако пока обращения остаются без ответа.

Заявители утверждают, что главой компании является Аким Бадалов, бывший председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. Его сын, один из учредителей компании Агшин Бадалов, на жалобы владельцев квартир сказал, что денег на достройку здания у них нет и что обманутые жильцы могут жаловаться куда угодно.

По словам жалобщиков, семья Акима Бадалова присвоила их деньги. И потому они хотят обратиться с жалобой в Генпрокуратуру Азербайджана.