Купили квартиры в «Белом городе» – остались на улице
Владельцы квартир в строящемся доме в «Белом городе» уже много лет не могут их получить. Об этом haqqin.az сообщили сами пострадавшие. По словам жалобщиков, жилое здание Era Tower, строительство которого началось в 2013 году, до сих пор не сдано законным жильцам. Строительство упомянутого 22-этажного дома почти полностью остановлено уже три года. В ответ на претензии жителям объяснили, что деньги, выделенные на строительство дома, потрачены на другие цели (!). По этой причине 40-50 жителей до сих пор не могут получить квартиры, деньги за которые ежегодно выплачивали. По словам заявителей, некоторые из них годами арендуют жилье.
Жильцы говорят, что хотели приобрести квартиры в «Белом городе», потому что здания там надежные и безопасные. Покупателям также вручили карты Era Tower, они гарантируют, что квартиры, которые люди ждут годами, не будут проданы третьим лицам.
Среди жалобщиков есть и те, кто заплатил за жилье более шести лет назад. Все квартиры в недостроенном здании проданы. При этом, по словам покупателей, здания, строительство которых началось после данного инцидента, успешно построены. Они неоднократно обращались по этому поводу к проекту «Белый город» и руководству Era Tower. Было даже направлено письмо в Администрацию президента. Однако пока обращения остаются без ответа.
Заявители утверждают, что главой компании является Аким Бадалов, бывший председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. Его сын, один из учредителей компании Агшин Бадалов, на жалобы владельцев квартир сказал, что денег на достройку здания у них нет и что обманутые жильцы могут жаловаться куда угодно.
По словам жалобщиков, семья Акима Бадалова присвоила их деньги. И потому они хотят обратиться с жалобой в Генпрокуратуру Азербайджана.
Отметим, что по имеющейся информации, четверо учредителей этой компании являются членами семьи Бадаловых. Еще одним партнером является Азиз Эюб оглу Алиев. Несколько дней назад жильцы дома собрались перед недостроенным зданием и хотели выразить протест. Однако директор компании на встречу с ними не пришел. Словом, права жителей жилого дома Era Tower продолжают ущемлять.