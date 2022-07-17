Британская разведка о проблемах российской армии в Украине

Российские силы в Украине столкнулись с проблемой нехватки личного состава. Кроме того, они вынуждены решать дилемму: перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться у Херсона. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, Россия продолжает задействовать для своего наступления на Донбассе номинально шесть отдельных армий. В полном составе перед вторжением эти формирования были созданы примерно на 150 тысяч человек личного состава.

По данным британской разведки, в последние недели Россия часто действовала группами размером с роту численностью около 100 человек при проведении наступательных операций в любом одном секторе за раз.